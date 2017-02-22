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Прогулы дорого обойдутся депутатам Заксобрания Приморья

Прогулы дорого обойдутся депутатам Заксобрания Приморья
Суровое решение они приняли сами
только что
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 22 февраля, на предпраздничном заседании утверждены поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края». Народные избранники решили улучшить дисциплину в своих рядах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевого парламента, поправки дают возможность досрочно прекращать полномочия за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск.

Инициатором стала группа депутатов от партии «Единая Россия». Представитель этой фракции, председатель Заксобрания Александр Ролик отметил: «Законопроект получил поддержку губернатора Приморского края. Надеемся, что это окажет влияние на тех, кто систематически нарушает дисциплину, мешает работе заседания. И хотел бы поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, в том числе представителей других фракций».


 

Теперь будет действовать крайняя мера дисциплинарного воздействия - возможность досрочного прекращения полномочий депутата в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. При этом для депутата, работающего на постоянной основе, ответственность возникает в случае двух или более пропусков основных заседаний, а также заседаний комитетов без уважительной причины.

Пропуск более 5 заседаний в течение года без уважительных причин также приравнивается к ненадлежащему исполнению депутатом его обязанностей, что приведёт к досрочному прекращению полномочий. Это относится ко всем депутатам, в том числе не работающим на постоянной основе.

Есть также новое положение об обязательном участии депутата в составе комитета.

Уважительными причинами для пропусков заседаний комитетов и комиссий могут быть направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Заксобрания или по основному месту работы, очередной оплачиваемый отпуск по основному месту работы или временная нетрудоспособность.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Дмитрий Новиков считает: совершенствование закона «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» и регламента отражает общие тенденции повышения ответственности в работе народных избранников. «Мы действуем по той логике, которая присутствует в Государственной думе, в законодательных органах других субъектов»,- пояснил Новиков.


 
 
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