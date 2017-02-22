Камера на Русском мосту во Владивостоке зафиксировала крушение авто

Непогода в приморской столице стала причиной целого ряда ДТП и многокиллометровых пробок. Одна из аварий попала в прицел камеры наружного наблюдения, установленной на мосту острова Русский. Видео происшествия скорее напоминает кадры голливудского экшена, однако вместо каскадёров в роли главных героев выступили обычные люди. На кадрах видеозаписи, предоставленной для РИА "Восток-Медиа" отчётливо видно, как Mazda на довольно высокой скорости уходит в неуправляемый занос и таранит леера.

Водитель "гоночного болида" самостоятельно выходит из салона и начинает осматривать повреждения. В это время со стороны Катерной в направлении Русского движется автобус. На всём ходу тяжёлое транспортное средство буквально таранит и без того подбитую машину, чудом не задевая водителя. Во всех подробностях двойного ДТП теперь предстоит разобраться специалистам. Именно они установят причины спешки и невнимательности обоих водителей. На данный момент информация о пострадавших уточняется.



