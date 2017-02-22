Масленица: Приморье попало в топ-5 самых дорогих блинов в России

Приморский край стал одним из лидеров в рейтинге самых дорогих блинов. Стоимость традиционных угощений эксперты оценили минимум в 121,6 рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Исследование стоимости продуктов в разных регионах нашей страны для приготовления блинов в Масленицу провела редакция портала Agro2b.ru. Составители рейтинга посчитали стоимость молока, яиц, пшеничной муки, подсолнечного масла, сахара и соли для приготовления приблизительно 30 блинов.

В список самых дорогих регионов вошли Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Приморье. В Ненецком округе, например, 30 блинов обойдётся в 152,2 рубля, на Колыме потребуется 148,7 рублей, а в Ямало-Ненецком округе – 132,6 рублей. В Камчатском и Приморском краях стоимость блюда равна 127,7 и 121,6 рублей соответственно. При этом авторы рейтинга успокоили местных жителей тем, что они могут побаловать себя, завернув в блины начинку из деликатесных сортов рыбы и местных ягод – голубики, морошки, клюквы.

Самые дешёвые блины в России, как оказалось, можно испечь в Республике Татарстан – всего за 68,2 рубля. В Рязанской и Оренбургской областях их стоимость ненамного превысит 69 рублей, а в Республике Мордовия и Алтайском крае – едва перевалит за 70 рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что стартовавшая неделя считается масленичной. Праздничные гуляния по этому случаю пройдут на предстоящих выходных. При этом традиционных мероприятий на центральной площади не будет – их перенесли к дому молодёжи. Также городской праздник состоится на Спортивной набережной в воскресенье, 26 февраля.



