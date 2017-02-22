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В Приморье изменили краевой бюджет

В Приморье изменили краевой бюджет
При этом одному из депутатов понадобилась помощь программистов
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутаты Законодательного собрания Приморского края сразу в трёх чтениях откорректировали главный финансовый документ региона. Эти были первые два вопроса очередного заседания, не считая награждения «благодетелей».  

Сегодня, 22 февраля, за счёт увеличения федерального финансирования на 3,2 миллиарда рублей и дополнительных региональных поступлений изменились параметры краевого бюджета. Докладчиками по этому вопросу выступили первый вице-губернатор Василий Усольцев и председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Заксобрания Галуст Ахоян. Усольцев предложил увеличить расходы на 5,1 миллиарда. Таким образом в новой редакции, по сравнению с чтением 21 декабря, основные параметры составили: доходы – 87,5 миллиарда рублей, расходы – 96,1 миллиарда, дефицит – 8,5 миллиарда.

«1,7 миллиардов рублей будет направлено на социальные программы, в том числе на здравоохранение, образование, культуру, 1,3 миллиарда – на строительство и ремонт дорог. Депутаты профильного комитета поддержали предложенные корректировки», - отметил Галуст Ахоян.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», вопрос о внесении изменений в закон «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» достаточно оперативно рассмотрели сразу в трёх чтениях. В итоге 32 депутата из 38 присутствовавших проголосовали «за», двое – «против» и 4 воздержались.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик отметил в беседе с журналистами: «Средства, которые мы получили из федерального бюджета, очень важны. Ряд позиций - совершенно новые для нас. Речь идет о 625 миллионах рублей на реализацию проекта по безопасным и качественным дорогам во Владивостокской агломерации. Средства будут поступать и в последующие годы, что даст возможность развивать территорию, делать её привлекательной и комфортной для наших граждан. Кроме того 394 миллиона рублей будет выделено на проект «Комфортная городская среда». Свыше 500 миллионов будет выделено на решение вопросов в сфере ЖКХ. 150 миллионов рублей будет выделено на приобретение жилья для людей, пострадавших от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Также 110 миллионов рублей выделяется на строительство школы в поселке Светлая Тернейского района».

Кроме того, на заседании депутат-коммунист Артём Самсонов традиционно привлёк к себе внимание внеплановыми вопросами. Сначала он пытался убедить коллег в необходимости направить в правительство РФ обращение -  приостановить действие закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. В ответ председатель комитета по регламенту Дмитрий Новиков пояснил: такая инициатива должна быть сначала рассмотрена на заседании профильного комитета, кроме того, проблемой с ЭРА-ГЛОНАСС уже занимается губернатор. Тогда Самсонов переключился на оформление краевого бюджета: «Почему краевая администрация предоставляет нам его теперь в виде сотен страниц «ворда»? Нужно, как было раньше, при Дарькине, - в виде электронных таблиц Exel. Это не работа, так работать нельзя!».

Василий Усольцев пояснил, что администрация вносит данные в соответствии с федеральным стандартом, по системе «Электронный бюджет». «Любой программист может переформатировать «ворд» в «эксель». Если вам, Артём Анатольевич, нужна помощь, мы вам её окажем», - добавил первый заместитель губернатора.

 
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