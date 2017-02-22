Защитников Отечества поздравят во всех приморских муниципалитетах

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества запланированы во всех муниципалитетах Приморья. Это концерты патриотической песни, спортивные состязания и классные часы в школах.

Сотрудники краевого департамента внутренней политики сообщили, что больше всего торжественных мероприятий по традиции пройдёт во Владивостоке. На сегодня запланировано торжественное собрание в Доме офицеров флота. 23 февраля на Корабельной набережной возложат цветы к Вечному огню. Затем на центральной площади города состоится концерт. Рядом разместится выставка военной техники. Горожан и гостей Владивостока будут угощать кашей из полевой кухни.

В Анучинском районе 23 февраля пройдут концерты «Армия. Родина. Дом», «Есть такая профессия…», «Гордись, Отчизна, славными сынами», «В службе честь», а также игровая программа «Русские богатыри». В Тернейском районе состоится тематический вечер «Святое дело – Родине служить». В Партизанском районе проведут первенства по стрельбе из автомата Калашникова, по пулевой стрельбе из пневматической винтовки и экскурсию в воинскую часть ВМФ.

Концерты в День защитника Отечества будут организованы также в Партизанске, Артёме, Черниговском, Дальнереченском районах и других муниципалитетах края.