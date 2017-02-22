Нескольких приморских депутатов назвали "Благодетелями года"

Четверо депутатов краевого парламента сегодня получили почётные грамоты и благодарности губернатора Приморья. По мнению общественности, все они достойны звания «Благодетель года».

В эти минуты проходит очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в повестке – 45 вопросов, в их рассмотрении участвуют 38 из 40 народных избранников. Но началось всё с церемонии награждения: слово взял первый вице-губернатор Василий Усольцев, которые в связи с отъездом Владимира Миклушевского исполняет его обязанности.

Усольцев объявил о награждении четверых депутатов грамотами и благодарностями «за многолетнюю благотворительную деятельность и активную гражданскую позицию». Это трое представителей «Единой России» и один - «Справедливой России»: председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев; зампред этого же комитета и обладатель чёрного пояса по тхэквондо Валерий Кан; зампред комитета по экономической политике и собственности, гендиректор КГБУ «Общественное телевидение Приморья» Алексей Козицкий и руководитель «Дальневосточной энергетической компании» Виктор Милуш, ранее награждённый медалью «Преподобного Серафима Саровского 2-й степени» за помощь в строительстве православной церкви в Лучегорске.

Председатель совета почётных граждан Приморского края Светлана Морозова отметила, что все четверо достойны звания «Благодетель года» в связи с тем, что участвуют в судьбах людей.

В свою очередь спикер Заксобрания Александр Ролик пообещал продолжить сотрудничество краевого парламента с советом ветеранов и другими общественными организациями.