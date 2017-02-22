На дорогах Владивостока трудится снегоуборочная техника

На дорогах Владивостока работает снегоуборочная техника. С раннего утра проезжие части краевого центра обрабатываются противогололёдными материалами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии, спецтехника продолжает обрабатывать дорожное полотно противогололёдными реагентами на основных магистралях, спусках и подъемах до сих пор. К уборке и сметанию снега также приступили дорожные рабочие на пешеходных зонах, остановках общественного транспорта, виадуках и лестницах.

Администрация Владивостока обратилась ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулём, соблюдать зимний режим вождения и не парковать машины на проезжей части. Это осложняет движение снегоуборочной техники.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что циклонический вихрь, накрывший регион, будет кружить по Приморью весь день. Непогода отступит только завтра, в День защитника Отечества. При этом вслед за циклоном активизируется заток холодного воздуха с севера, и фон дневных температур вновь понизится. На побережье усилится северный ветер.