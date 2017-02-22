Спортшколы Приморья получат миллионы на закупку инвентаря

В 2017 году спортивным школам Приморья из краевого бюджета выделят более 46 миллионов рублей на приобретение оборудования, спортивного инвентаря и транспорта.

Кроме того, примерно в 16 миллионов рублей обойдётся краю приобретение инвентаря для муниципальных центров тестирования ГТО.

Как сообщили сотрудники департамента физкультуры и спорта Приморья, за последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза. РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о повсеместном строительстве универсальных спортплощадок, которые пригодны для командных игр в любое время года. Также губернатор Приморского края Владимир Миклушевский не оставляет без внимания проект строительства пяти крытых ледовых арен в разных городах. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что финансировать проект ещё в 2015 году была готова «Роснефть». Ледовые дворцы должны появиться в Находке, Арсеньеве и Лесозаводске.