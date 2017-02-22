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Во Владивостоке перевернулся грузовик с водкой

Во Владивостоке перевернулся грузовик с водкой
ДТП обрадовало местных жителей и пожарных
27 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: youtube.com, dps_control, dps_vl, dk125_ru, dpscontrol.ru

На одной из улиц Владивостока перевернулся грузовик с грузом алкоголя. Инцидент стал настоящим праздником как для местных жителей, так и для работников МЧС, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший вторник в приморской столице произошло необычное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». На улице Гризодубовой в Первомайском районе краевого центра перевернулся грузовик, который вёз ящики со спиртным.

 


 

Как сообщают очевидцы, водитель Mitsubishi Canter не смог подняться на скользкий подъём, начал сдавать назад и наехал на бордюр. В результате машина накренилась и завалилась на асфальт. В кабине поверженного автомобиля находился грузчик. Его завалило ящиками с водкой. Коллеги мужчины, выбравшись из кабины, вскрыли кузов грузовика и начали извлекать оттуда пострадавшего грузчика. Чтобы помочь товарищу, им пришлось доставать и ящики с грузом «огненной воды». По предварительной информации, грузчик не получил серьёзных травм.

 


 

Эта спасательная операция привлекла внимание местных жителей, которые бросились разбирать халявное пойло. Очевидцы сообщают, что любители спиртного без зазрения совести уносили ящики с водкой с места аварии.

 

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они смыли с асфальта растёкшийся алкоголь и остатки стеклотары. По информации подписчиков dps_control, огнеборцы прихватили один ящик с алкоголем для личных нужд. 


 
 
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