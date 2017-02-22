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Вьетнам и Приморье вновь обсудят тему кластера лёгкой промышленности

Вьетнам и Приморье вновь обсудят тему кластера лёгкой промышленности
Режим свободного порта призван сделать проект экономически выгодным
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня завершается официальный визит во Вьетнам российской делегации Совета Федерации, к которой присоединился и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.  Накануне состоялась встреча российских визитёров с премьер-министром правительства Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. На ней председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить торгово-экономическое взаимодействие вьетнамских провинций с российским Дальним Востоком. Она отметила, что в Московской и Калужской областях уже созданы агропромышленные и легкопромышленные вьетнамские предприятия. По мнению Валентины Матвиенко, этот опыт нужно распространить и на Российском Дальнем Востоке.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что несколько лет назад создание вьетнамского кластера легкой промышленности в Приморье обсуждалось с представителями Вьетнама, однако на тот момент проект был признан экономически невыгодным из-за высоких таможенных пошлин на ввозимые материалы.

«Сейчас, когда в Приморье введен уникальный режим свободного порта Владивосток, в рамках которого действует режим свободной таможенной зоны, располагающий к созданию выгодных экпортоориентированных производств, мы хотели бы вернуться к обсуждению этого проекта с вьетнамскими коллегами», – подчеркнул глава региона.

Сегодня Владимир Миклушевский выступит с докладом на заседании «круглого стола». Стороны предметно обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Кроме приморского губернатора, в состав российской делегации вошли представители ещё двух регионов: глава Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачёв.

 
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