"Адмирал" в плей-офф: сегодня начнётся битва с омскими "ястребами"

Сегодня приморская хоккейная команда «Адмирал» начинает битву в плей-офф Кубка Гагарина. «Морякам» предстоит тяжёлая игра с омским «Авангардом» на площадке соперника, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 22 февраля, в 16:00 по московскому времени, когда во Владивостоке будет 23 вечера, в Омске начнётся первая игра в рамках плей-офф между «Адмиралом» и «Авангардом». Всего клубам в рамках первого раунда предстоит сыграть минимум 4 матча – игры проходят до 4 побед одного из соперников. Первые две игры пройдут в Омске 22 и 24 февраля, следующие две – 26 и 28 февраля – во Владивостоке. При необходимости следубшие матчи состоятся 2, 4 и 6 марта. При этом только один из них – 4 марта – на родной площадке приморской команды.

Известно, что на матч 22 февраля в Омск прилетит известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Он, по данным пресс-службы «Авангарда», будет комментировать один из периодов встречи.

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил шансы своих подопечный выйти во второй раунд 50 на 50.

«В противостоянии с Омском каждый игрок должен показать не то что лучший хоккей, а максимум того, что у него есть. Не жалеть ни себя, ни соперника», - считает наставник «Адмирала».

Продажа билетов на предстоящие игры началась давно. Как выяснило РИА «Восток-Медиа» во Владивостоке цены на плей-офф равны московским. Так, грядущая домашняя игра ХК «Адмирал» с омским «Авангардом» обойдётся приморским болельщикам минимум в 600 рублей.







