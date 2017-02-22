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Из-за снегопада по Владивостоку стало невозможно проехать

Из-за снегопада по Владивостоку стало невозможно проехать
Многокилометровые пробки сковали главные дороги приморской столицы
22 минуты назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Этим утром большинство дорог Владивостока оказались скованы пробками. Общая загруженность городских магистралей составила 9 баллов – это почти максимальный показатель. Причиной многокилометровых заторов стал снегопад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самая мощная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока в сторону центра. Она началась ещё в пригороде, в районе остановки «Академическая». Этот 9-балльный затор растянулся на целых семь километров – до остановки «Молодёжная». Он продержался более полутора часов.

Сильно была загружена и магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Плотность трафика на этом направлении варьировалась от 6 до 9 баллов.

Мощная пробка сковала сегодня дорогу от Золотого моста до парка Победы. Этот 8-балльный затор растянулся на 7 километров и сохранялся в течение полутора часов.

Дольше всего сегодня «стояли» проспект Красного Знамени и Партизанский проспекты. 8-балльная пробка, сковавшая заодно Октябрьскую и Алеутскую улицы, исчезла только через 2,5 часа. Непросто было проехать и по Океанскому проспекту – плотность трафика в сторону издательства «Дальпресс» составила 7 баллов.

Два часа «ползли» автомобилисты с улицы Нейбута до кольца 3-й Рабочей.

Ещё один мощный 8-балльный затор сковал Светланскую улицу. Он начался на улице Вилкова и закончился лишь в районе остановки «Лазо». По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение на этом направлении пришло в норму лишь через два часа.

Плотный трафик зафиксирован на Русской улице. В сторону автовокзала там собрался 7-балльный затор.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что из-за снегопада в Приморье отменили несколько междугородних автобусных маршрутов. Большинство из них связывают приморскую столицу с Уссурийском. В этом направлении пассажиры не смогут выехать в 12:05, 17:35 и в 19:10. Помимо этих автобусов в Уссурийск отправляются другие рейсы, в том числе идущие до Тернея, Спасска и Дальнегорска.

 
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