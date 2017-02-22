Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"

Жителей Приморья призвали не злоупотреблять открывшимися возможностями при новом порядке получения визы в Страну восходящего солнца. Такая установка прозвучала на специально организованной встрече представителей Генерального консульства Японии с общественностью Владивостока. Накануне всем желающим горожанам рассказали об упрощённом варианте оформления виз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Значительно упрощённая процедура оформления виз в Японию для жителей России вступила в силу с 1 января 2017 года после договорённостей на высшем уровне. Начиная с этого года граждане РФ могут совершить поездку в Японию за свой счёт без привлечения так называемого гаранта – резидента (партнёра, организации) с японской стороны. Однако отныне чтобы получить визу в консульстве, помимо прочих документов необходимо предоставить справку о доходах. Именно такой документ должен гарантировать, что туристу хватит средств на все предстоящие траты. Для тех, кому этот способ получение визы не совсем удобен, действует система с привлечением гаранта в прежнем формате.

На встрече с заинтересованными жителями приморской столицы консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Нара Фумико ответила на один из часто задаваемых вопросов:

«Россияне чаще всего интересуются: какую визу легче всего получить – деловую или туристическую? Мы всегда и всем советуем оформлять документы именно с той целью, с которой человек собирается поехать. Такой подход упростит многие моменты согласования и поможет избежать проблемы с получением визы в дальнейшем».

Ещё одно изменение в порядке выдачи виз в Японию предусматривает возможность оформить многократную визу на длительный период для туристических целей; при желании посетить родню или друзей. Раньше такую визу можно было оформить только в качестве деловой поездки. Сейчас срок пребывания в Японии по подобной визе ограничен полугодием. Если же россиянин загостится сверх срока или зачастит к соседям в течение одного визового периода, ему могут временно блокировать оформление въездных документов в дальнейшем.

В любом случае, наличие визы не является стопроцентной гарантией попасть в Японию, рассказали сотрудники Генконсульства. Окончательное решение выносит работник пограничной службы при въезде в страну в аэропорте или в морском порту. Очень важно, чтобы каждый самостоятельно прибывший в Японию гражданин мог объяснить цель своего прибытия, в противном случае его также могут отправить домой.

Представители Генконсульства уточнили, что способ оформления визы по старой схеме – с привлечением гаранта ныне устарел, хотя его полностью не упразднили. Рано или поздно это всё-таки произойдёт, поэтому россиянам порекомендовали переходить на новый визовый режим. Либерализация не обрадовала некоторых присутствующих, большинство из которых отрекомендовалось сотрудниками турфирм. Большой пласт их работы на японском направлении заключается в поисках упомянутых резидентов – гарантов. Похоже, представители приморского бизнеса расстроились от того факта, что сейчас граждане туристы могут ездить в Японию без посредников. И предупредили иностранных партнёров, что если некоторые моменты визовой реформы не будут доработаны, то агентства будут вынуждены вычеркнуть Страну восходящего солнца из перечня предлагаемых мест заграничного отдыха.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Россия и Япония с нового года упростили визовые формальности на взаимной основе. Это в первую очередь касается предпринимателей, деятелей культуры и учёных. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трёх до пяти лет. Кроме того, впервые вводится система многоразовых виз сроком на три года и с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд. Их могут выдавать, в том числе, туристам. Также для россиян отменили требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина при самостоятельной организации поездки в Японию.