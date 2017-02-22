Сегодня среда, 22 февраля 2017 года, 10:37
Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"
Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"
Хабаровский СКА на Кипре выиграл по пенальти стыковой матч
Хабаровский СКА на Кипре выиграл по пенальти стыковой матч
Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей
Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей
В среду синоптики прогнозируют в Хабаровске небольшой снегопад
В среду синоптики прогнозируют в Хабаровске небольшой снегопад
Во Владивостоке выезд на встречку стал последним для молодого водителя
Во Владивостоке выезд на встречку стал последним для молодого водителя
Регионы:


Популярное
вчера, 10:42
Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
вчера, 13:13
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
вчера, 13:28
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
вчера, 16:22
Мэрия Владивостока предупредила автомобилистов
вчера, 11:36
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 12:40
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
вчера, 17:44
Авторынок Приморья - 2016: названы самые продаваемые машины в крае
вчера, 14:32
"Еруслан" повели через Амурский залив
вчера, 13:51
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
сегодня, 01:28
Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая

Обсуждаемое
вчера, 11:36
9

Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 13:13
8

Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
вчера, 14:32
5

"Еруслан" повели через Амурский залив
сегодня, 01:28
5

Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая
вчера, 12:40
3

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
вчера, 12:54
3

Во Владивостоке могут появиться более 350 новых скверов
вчера, 13:20
3

Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон
вчера, 14:40
3

Бюджет Хабаровска заплатит за доставку дачников более 26 миллионов
вчера, 16:45
3

В Хабаровске родители девятиклассников боятся потерять место в школе
вчера, 17:25
3

Хабаровчанке с коляской устроили очную ставку с кондукторами автобуса
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 684



Система Orphus

Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"

Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"
Представители туриндустрии недовольны новым визовым порядком
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Жителей Приморья призвали не злоупотреблять открывшимися возможностями при новом порядке получения визы в Страну восходящего солнца. Такая установка прозвучала на специально организованной встрече представителей Генерального консульства Японии с общественностью Владивостока. Накануне всем желающим горожанам рассказали об упрощённом варианте оформления виз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Значительно упрощённая процедура оформления виз в Японию для жителей России вступила в силу с 1 января 2017 года после договорённостей на высшем уровне. Начиная с этого года граждане РФ могут совершить поездку в Японию за свой счёт без привлечения так называемого гаранта – резидента (партнёра, организации) с японской стороны. Однако отныне чтобы получить визу в консульстве, помимо прочих документов необходимо предоставить справку о доходах. Именно такой документ должен гарантировать, что туристу хватит средств на все предстоящие траты.  Для тех, кому этот способ получение визы не совсем удобен, действует система с привлечением гаранта в прежнем формате.

На встрече с заинтересованными жителями приморской столицы консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Нара Фумико ответила на один из часто задаваемых вопросов:

«Россияне чаще всего интересуются: какую визу легче всего получить – деловую или туристическую? Мы всегда и всем советуем оформлять документы именно с той целью, с которой человек собирается поехать. Такой подход упростит многие моменты согласования и поможет избежать проблемы с получением визы в дальнейшем».

Ещё одно изменение в порядке выдачи виз в Японию предусматривает возможность оформить многократную визу на длительный период для туристических целей; при желании посетить родню или друзей. Раньше такую визу можно было оформить только в качестве деловой поездки. Сейчас срок пребывания в Японии по подобной визе ограничен полугодием. Если же россиянин загостится сверх срока или зачастит к соседям в течение одного визового периода, ему могут временно блокировать оформление въездных документов в дальнейшем.

В любом случае, наличие визы не является стопроцентной гарантией попасть в Японию, рассказали сотрудники Генконсульства. Окончательное решение выносит работник пограничной службы при въезде в страну в аэропорте или в морском порту. Очень важно, чтобы каждый самостоятельно прибывший в Японию гражданин мог объяснить цель своего прибытия, в противном случае его также могут отправить домой.

Представители Генконсульства уточнили, что способ оформления визы по старой схеме – с привлечением гаранта ныне устарел, хотя его полностью не упразднили. Рано или поздно это всё-таки произойдёт, поэтому россиянам порекомендовали переходить на новый визовый режим. Либерализация не обрадовала некоторых присутствующих, большинство из которых отрекомендовалось сотрудниками турфирм. Большой пласт их работы на японском направлении заключается в поисках упомянутых резидентов – гарантов. Похоже, представители приморского бизнеса расстроились от того факта, что сейчас граждане туристы могут ездить в Японию без посредников. И предупредили иностранных партнёров, что если некоторые моменты визовой реформы не будут доработаны, то агентства будут вынуждены вычеркнуть Страну восходящего солнца из перечня предлагаемых мест заграничного отдыха.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Россия и Япония с нового года упростили визовые формальности на взаимной основе. Это в первую очередь касается предпринимателей, деятелей культуры и учёных. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трёх до пяти лет. Кроме того, впервые вводится система многоразовых виз сроком на три года и с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд. Их могут выдавать, в том числе, туристам. Также для россиян отменили требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина при самостоятельной организации поездки в Японию.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru