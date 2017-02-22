Северокорейских рыбаков ждёт российская колония

Находкинский городской суд Приморского края поставил точку в громком международном деле и вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНДР, проявивших агрессию к российским пограничникам. Им грозит колония общего режима.

Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» исполняющий обязанности Находкинского транспортного прокурора Руслан Абжалимов, северокорейские рыбаки иностранного судна «Смарт Дае Янг 10» были признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении его должностных обязанностей. Как установило следствие, рыбаки вели незаконный промысел кальмара в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Когда пограничники службы ФСБ России по Приморскому краю поднялись на борт и с помощью переводчика объяснили членам экипажа, что судно будет отбуксировано в порт Находка, моряки проявили агрессию. Они вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками, всё это полетело в сторону представителей власти. За свою агрессию северокорейские рыбаки ответили в Находкинском городском суде. Двое из агрессоров получили по решению суда наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В отношении остальных 13 членов экипажа расследование уголовных дел продолжается.