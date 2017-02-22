Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей

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На эти деньги вуз повысит свою конкурентоспособность
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Дальневосточный федеральный университет получит больше 480 миллионов рублей на увеличение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 10,3 миллиарда рублей на поддержку российских вузов. Различные суммы от 141 до 849 миллионов рублей получит 21 научно-образовательный центр в стране. В их числе оказался и Дальневосточный федеральный университет. Он получит 482,2 миллиона рублей.
К 2020 году не менее пяти российских вузов обязаны войти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Для реализации этой задачи правительство и оказывает финансовую помощь.
Примечательно, что ДВФУ является единственным дальневосточным представителем в рейтинге. В основном в список вошли «западные» университеты. Среди них 6 московских, 3 санкт-петербургских, 2 томских и по одному от Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калининграда и Казани.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году Дальневосточный федеральный университет попал в престижный международный рейтинг вузов. Вуз включён в список БРИКС (организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) вместе с 54 российскими образовательными учреждениями.