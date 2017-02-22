Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей

На эти деньги вуз повысит свою конкурентоспособность

Дальневосточный федеральный университет получит больше 480 миллионов рублей на увеличение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 10,3 миллиарда рублей на поддержку российских вузов. Различные суммы от 141 до 849 миллионов рублей получит 21 научно-образовательный центр в стране. В их числе оказался и Дальневосточный федеральный университет. Он получит 482,2 миллиона рублей.

К 2020 году не менее пяти российских вузов обязаны войти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Для реализации этой задачи правительство и оказывает финансовую помощь.

Примечательно, что ДВФУ является единственным дальневосточным представителем в рейтинге. В основном в список вошли «западные» университеты. Среди них 6 московских, 3 санкт-петербургских, 2 томских и по одному от Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калининграда и Казани.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году Дальневосточный федеральный университет попал в престижный международный рейтинг вузов. Вуз включён в список БРИКС (организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) вместе с 54 российскими образовательными учреждениями.