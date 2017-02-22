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Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей

Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей
На эти деньги вуз повысит свою конкурентоспособность
полчаса назад
Наука и образование | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточный федеральный университет получит больше 480 миллионов рублей на увеличение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всего в рамках госпрограммы «Развитие образования» в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 10,3 миллиарда рублей на поддержку российских вузов. Различные суммы от 141 до 849 миллионов рублей получит 21 научно-образовательный центр в стране. В их числе оказался и Дальневосточный федеральный университет. Он получит 482,2 миллиона рублей.

К 2020 году не менее пяти российских вузов обязаны войти в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Для реализации этой задачи правительство и оказывает финансовую помощь.

Примечательно, что ДВФУ является единственным дальневосточным представителем в рейтинге. В основном в список вошли «западные» университеты. Среди них 6 московских, 3 санкт-петербургских, 2 томских и по одному от Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калининграда и Казани.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году Дальневосточный федеральный университет попал в престижный международный рейтинг вузов. Вуз включён в список БРИКС (организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) вместе с 54 российскими образовательными учреждениями.

 
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