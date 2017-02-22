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Трутнев рассказал, чего ждать от ВЭФ во Владивостоке в этом году

Трутнев рассказал, чего ждать от ВЭФ во Владивостоке в этом году
Гостям представят 70 новых предприятий
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

70 новых предприятий и освоенные "дальневосточные гектары" представят на третьем Восточном экономическом форуме в первых числах сентября. В этом году власти обещают сделать международную площадку на острове Русском интереснее предыдущих, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полпред президента России на Дальнем Востоке и председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев рассказал газете «Известия», чего ожидать от третьего Восточного экономического форума. 

«Это такая история, которая пишется каждый год. Если люди приедут и скажут, что было неинтересно, то в следующем году могут уже не приехать», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что первый форум являлся открытием инвестиционного пространства Дальнего Востока. На втором, в 2016-м, гостям представили проекты, включая территории опережающего развития.

«На третьем форуме мы хотим, чтобы говорили сами руководители проектов. К концу года у нас будет построено больше 70 новых предприятий. Думаю, что их представители будут рассказывать, помогло ли им то, что они работали в ТОР, или нет, вовремя ли мы построили им газопровод, дорогу или линию электропередачи. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует. Никакие наши обещания это не заменят. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке», – добавил он.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что третий ВЭФ состоится в Приморье 6 и 7 сентября 2017 года в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Некоторые мероприятия состоятся и за день до форума – 5 сентября. Гости ВЭФ также смогут приехать во Владивосток по упрощённой визе.  На него уже пригласили министра сельского хозяйства Бразилии, актёра Леонардо Ди Каприо и премьер-министра Японии Синдзо Абэ

 
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