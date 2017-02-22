Утренний снег во Владивостоке повлиял на движение автобусов по краю

Утренний снег вновь внёс существенные изменения в транспортную систему Приморья. По нескольким направлениям с раннего утра отменили междугородние автобусные маршруты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 22 февраля, во Владивостоке отменили несколько междугородних рейсов на городском автовокзале. Так, большинство отменённых маршрутов связывают приморскую столицу с Уссурийском. В этом направлении пассажиры не смогут выехать в 12:05, 17:35 и в 19:10. Помимо этих автобусов в Уссурийск отправляются другие рейсы, в том числе идущие до Тернея, Спасска и Дальнегорска. Руководство вокзала также отменило автобус до Преображения в 10:00 и до Покровки в 13:30.

При этом осадки никак не повлияли на расписание международного аэропорта Владивостока. Там все рейсы выполняются по расписанию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня, на территории Приморья в послеобеденные часы начавшие осадки распространятся на большую территорию. При воздух потеплеет до −2…+3 градусов. Уже завтра, 23 февраля, циклон сместится в Охотское море. Осадки прекратятся днём, а на побережье усилится северный ветер.