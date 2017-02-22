Стало известно, когда в Приморье закончится снег

После этого снова похолодает и усилится ветер

Циклонический вихрь, накрывший регион, будет кружить по Приморью весь день. Непогода отступит только завтра, в День защитника Отечества, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 22 февраля, к краю приблизился очередной циклон. В течение дня вихрь будет проходить над северными районами Приморья и выйдет в Охотское море. В разных районах края возможен снег, мокрый снег и гололедица.

Западная часть региона окажется в зоне влияния фронтальных разделов циклонического вихря в первой половине дня. В послеобеденные часы начавшие осадки распространятся на большую территорию. При этом ветер повернёт к южному и потеплеет до −2…+3 градусов.

Завтра, 23 февраля, циклон сместится в Охотское море. Осадки начнут прекращаться днём. При этом вслед за циклоном активизируется заток холодного воздуха с севера, и фон дневных температур вновь понизится. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке сегодня, уверяют синоптики, снег будет небольшим. При умеренном южном ветре температура воздуха составит 0 градусов. В День защитника Отечества осадков в городе не предвидится. При сильном северном ветре температура воздуха составит −4…−6 градусов.