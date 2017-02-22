Во Владивостоке выезд на встречку стал последним для молодого водителя

Ночью со вторника на среду в приморской столице в районе Баляева случилось серьёзное ДТП с участием двух машин. В результате столкновения джипа и седана один водитель погиб, второй попал на больничную койку.

Авария на Адмирала Юмашева около двух часов ночи. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель ToyotaAristoдвигался со стороны Нейбута в направлении Баляева. По свидетельствам очевидцев, скорость машины была довольно высокой. При спуске Toyota не вошла в затяжной поворот, и уже неуправляемый автомобиль понесло на встречную полосу, где в этот момент ехал джип. Удар был такой силы, что тяжёлую ToyotaLandCruiserPrado протащило на несколько метров вперед, изрядно деформировав переднюю часть. Что касается легковушки, она попросту превратилась в груду металлолома.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, однако водителя ToyotaAristo спасти не удалось, молодой человек скончался, не приходя в сознание. Второго участника аварии с различными травмами госпитализировали для дальнейшего обследования. По предварительной информации, на Aristoстояли летние шины. По всей вероятности, неправильно выбранный скоростной режим на подмёрзшей дороге в сочетании с резиной не по сезону, сыграли роковую роль. Во всех подробностях аварии теперь предстоит разобраться специалистам.