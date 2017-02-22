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Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая

Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая
Московский суд не захотел выпускать владивостокского мэра из СИЗО
только что
Закон | Приморский край
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Фото: ria.ru

Игорь Пушкарёв придётся провести в следственном изоляторе ещё три месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа». Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до конца мая.

В Басманном суде Москвы только что закончилось очередное заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. На нём решался вопрос о дальнейшей мере пресечения для градоначальника. Срок его содержания под стражей истекает 28 февраля. В этот раз сторона обвинения попросила продлить ему срок заключения на три месяца, как и другим фигурантам дела – Андрею Лушникову и брату мэра Андрею Пушкарёву. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что суд удовлетворил ходатайство следствия. Игорь Сергеевич просидит в следственном изоляторе до 30 мая.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Стоит отметить, что защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это не принесло. Хотя почти наверняка сегодняшнее решение также обжалуют. При этом за прошедшие месяцы аргументов у стороны защиты серьёзно прибавилось. Так, решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда.  Однако даже эти обстоятельства не помогли выйти мэру Владивостока из СИЗО.

 
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