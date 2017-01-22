Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки

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Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент
|Фото: pixabay.com
Во Владивостоке неизвестный, очевидно, расстрелял из пневматического оружия автомобили, припаркованные рядом с домом № 23 по улице Каплунова. Соответствующие фотографии опубликовали администраторы инстаграм-паблика dps_vl.
На изображении видны минимум две повреждённые иномарки с разбитыми стёклами и следами от пуль. Интернет-пользователи высказали предположение, что для совершения этого правонарушения неизвестный стрелок использовал пневматическое оружие. Обсуждают люди и мотив для стрельбы.
«Видимо кому то сильно надоели припаркованые а/м», — поделился пользователь cheban804 (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
«Ага, припарковались не так, мамочка с коляской пройти не смогла и пневматик из кармана достала», — отшутилась kira.liubimova.
Региональные управления МВД и ГИБДД по Приморью пока официально никак не комментируют произошедшее.
⚠Сегодня утром владельцев машин припаркованных около дома по адресу Каплунова 23 ждал очень неприятный сюрприз. Вероятно всего ночью, какой-то чудак с пневматического пистолета стрелял по машинам. ➖ ☑Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. ➖ 🔹 По вопросам РЕКЛАМЫ обращаться в ➡DIRECT. ➖ 🌟Полезные проекты Владивостока: 👉@PRIMNEWS - Новости и факты из жизни города и края. 👉@BURO_NAHODOK.VL - Всё о потерях. 👉@AUTO_BARAHOLKA.VL - АВТОбарахолка купи-продай. ✔Подписывайтесь❗ ➖ #дтп #авария #экипажидпс #владивосток #артем #уссурийск #находка #приморье #происшествия #dps_vl #dpsvl_январь2017 #машины #cars #гибдд #дпс #vdk #vl #vladivostok #primorye #125rus #25rus #news #crash #пдд #водитель