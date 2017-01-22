Во Владивостоке кто-то расстрелял припаркованные на Каплунова иномарки

Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент

Во Владивостоке неизвестный, очевидно, расстрелял из пневматического оружия автомобили, припаркованные рядом с домом № 23 по улице Каплунова. Соответствующие фотографии опубликовали администраторы инстаграм-паблика dps_vl.

На изображении видны минимум две повреждённые иномарки с разбитыми стёклами и следами от пуль. Интернет-пользователи высказали предположение, что для совершения этого правонарушения неизвестный стрелок использовал пневматическое оружие. Обсуждают люди и мотив для стрельбы.

«Видимо кому то сильно надоели припаркованые а/м», — поделился пользователь cheban804 (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

«Ага, припарковались не так, мамочка с коляской пройти не смогла и пневматик из кармана достала», — отшутилась kira.liubimova.

Региональные управления МВД и ГИБДД по Приморью пока официально никак не комментируют произошедшее.