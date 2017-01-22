Житель Приморья на машине без номеров попался с наркотиками

В Приморском крае 39-летний житель посёлка Восток стал подозреваемым сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за изготовление без цели сбыта наркотических средств и за нарушение правил дорожного движения. Фигуранта задержали полицейские после того, как он попался на глаза инспекторам дорожно-патрульной службы на 105-м километре автодороги Дальнереченск — Рощино — Восток.

Их внимание привлекла Toyota Vista без регистрационных номерных знаков. Из-за их отсутствия дорожные полицейские и решили остановить иномарку, однако водитель, заметив сотрудников Госавтоинспекции, выбросил из салона автомобиля бумажный свёрток.

Позже в нём обнаружили вещество растительного происхождения со специфическим запахом, которое после проведённой экспертизы оказалось смесью табака и масла каннабиса. От прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался. После задержания мужчина дал признательные показания, сообщив, что изготовил наркотическое вещество для собственного употребления.

Из информации пресс-службы управления МВД по Приморскому краю также известно, что фигурант уголовного дела ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2014 году за «пьяную» езду он лишился права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.