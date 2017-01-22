Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки

По предварительным данным, у него был сердечный приступ

Во Владивостоке пользователи социальных сетей обсуждают инцидент, в результате которого на льду Амурского залива скончался местный рыбак. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике «ДПС-Контроль». Известно, что очевидцы около восьми часов утра сообщили о происшествии на пульт дежурного городской службы спасения.

«Очевидцы сообщили, что в районе 2-ой Речки по улице Татарская на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо. На место происшествия оперативно прибыл отряд спасателей городской службы спасения. Примерно в километре от берега был обнаружен человек без сознания. Спасатели, осмотрев пострадавшего, погрузили его на специальные носилки и выдвинулись на берег, где ожидала карета скорой помощи», — говорится в сообщении.

Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Причина смерти пока не известна — устанавливать её будет эксперты. По предварительным данным известно, что человеку стало плохо из-за боли в сердце.

Инциденты с рыбаками во Владивостоке происходят регулярно. Так, в начале января в районе акватории Амурского залива спасатели нашли тело 70-летнего жителя приморской столицы — оно лежало на отмели, в 700 метрах от берега. Как писало РИА «Восток-Медиа», мужчина пропал ещё в конце прошлого года.