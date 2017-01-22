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Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки

Во Владивостоке мужчина умер во время рыбалки
По предварительным данным, у него был сердечный приступ
11 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке пользователи социальных сетей обсуждают инцидент, в результате которого на льду Амурского залива скончался местный рыбак. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике «ДПС-Контроль». Известно, что очевидцы около восьми часов утра сообщили о происшествии на пульт дежурного городской службы спасения.

«Очевидцы сообщили, что в районе 2-ой Речки по улице Татарская на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо. На место происшествия оперативно прибыл отряд спасателей городской службы спасения. Примерно в километре от берега был обнаружен человек без сознания. Спасатели, осмотрев пострадавшего, погрузили его на специальные носилки и выдвинулись на берег, где ожидала карета скорой помощи», — говорится в сообщении.

Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Причина смерти пока не известна — устанавливать её будет эксперты. По предварительным данным известно, что человеку стало плохо из-за боли в сердце.

 

Сегодня утром около 8 часов утра, на пульт дежурного Городской Службы Спасения поступил вызов от очевидцев происшествия, сообщает "ДПС-Контроль". Очевидцы сообщили, что в районе 2-ой Речки по улице Татарская на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо. На место происшествия оперативно прибыл отряд спасателей Городской Службы Спасения. Примерно в киломметре от берега был обнаружен человек без сознания. Спасатели осмотрев пострадавшего погрузили его на специальные носилки и выдвинулись на берег, где ожидала карета скорой помощи. Медики обследовав рыбака смогли лишь констатировать смерть. Причину смерти установит судмедэкспертиза, но по предварительным данным человеку стало плохо из-за сердца.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)

Инциденты с рыбаками во Владивостоке происходят регулярно. Так, в начале января в районе акватории Амурского залива спасатели нашли тело 70-летнего жителя приморской столицы — оно лежало на отмели, в 700 метрах от берега. Как писало РИА «Восток-Медиа», мужчина пропал ещё в конце прошлого года.

 
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