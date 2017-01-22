Жалобами приморцев на холодные дома займётся спецкомиссия

В Приморье представители краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам и предприятия «Примтеплоэнерго» вместе с муниципалитетами намерены разобраться в причинах низких температур в квартирах жителей двух посёлков — Рудный и Ярославский. Проверки начались после жалоб на холод, поступивших в последнее время от людей.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в частности, в посёлке Ярославском жители жалуются на холод на протяжении нескольких лет. По словам представителей управляющей компании, причиной такой ситуации стало плохое состояние коммуникаций. В «Примтеплоэнерго» отмечают, что вина лежит всё-таки на «управляйке», которая в должной мере не отрегулировала подачу тепла между различными «ветками» внутри дома.

При этом простые пользователи услугами коммунальщиков и энергетиков вынуждены мёрзнуть и жаловаться во все возможные инстанции. Аналогичные проблемы в посёлке Рудном, а ранее и в Кавалерово. По информации пресс-службы администрации Приморья, сейчас специалисты выяснят параметры подаваемого тепла в дома, а также в каком состоянии находятся внутридомовые сети.

«После определения причин низкой температуры будут приняты меры для исправления ситуации. По предварительной информации, это может быть неудовлетворительное состояние как внутридомовых систем отопления, так и самих домов, в которых отсутствует остекление в подъездах, входные двери», — прокомментировали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.