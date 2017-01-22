В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль

Сегодня воскресенье, 22 января 2017 года, 13:14
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
В Комсомольске посетительница ночного клуба ранила девушку в шею
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
Следственный комитет проверит данные о 49 замёрзших в Хабаровском крае
Следственный комитет проверит данные о 49 замёрзших в Хабаровском крае
В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319
В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319
Регионы:


Популярное
вчера, 17:05
В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
вчера, 14:56
В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319
вчера, 15:52
В Находке полиция наградила двух жителей за помощь в поимке грабителя
вчера, 14:31
Якутский везунчик, нашедший банковскую карту, попал под следствие
вчера, 15:26
В ДВФУ на день открытых дверей пришли представители города и края
вчера, 18:28
Приморье на съезде "Единой России" представляют 17 делегатов
вчера, 22:04
Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в японский порт
вчера, 13:32
В Городе юности парень пропил телевизор, пока родителей не было дома
вчера, 22:59
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
вчера, 16:07
Следственный комитет проверит данные о 49 замёрзших в Хабаровском крае

Обсуждаемое
вчера, 17:05
6

В Спасском районе зафиксировали землетрясение силой 4 балла
вчера, 18:28
2

Приморье на съезде "Единой России" представляют 17 делегатов
вчера, 14:56
1

В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319
вчера, 15:52
1

В Находке полиция наградила двух жителей за помощь в поимке грабителя
вчера, 16:07
1

Следственный комитет проверит данные о 49 замёрзших в Хабаровском крае
вчера, 13:32
В Городе юности парень пропил телевизор, пока родителей не было дома
вчера, 14:31
Якутский везунчик, нашедший банковскую карту, попал под следствие
вчера, 15:26
В ДВФУ на день открытых дверей пришли представители города и края
вчера, 22:04
Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в японский порт
вчера, 22:59
В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 498



Система Orphus

В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль

В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль
Он успел продать Nissan раньше, чем его задержала полиция
сегодня, 11:35
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В приморском посёлке Славянка местный житель лишился своего Nissan AD стоимостью 150 тысяч рублей. Об угоне он сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району, рассказав полицейским обстоятельства, предшествовавшие хищению.

Выяснилось, что незадолго до угона автомашины мужчина употреблял спиртные напитки в компании со своим знакомым. Он и стал первым подозреваемым в этом деле. Его стражи закона задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. На допросе в отделе полиции 39-летний житель Славянки сознался в содеянном. Оказалось, что знакомый заявителя успел продать похищенное транспортное средство.

С какой целью, а также каким способом подозреваемый похитил автомобиль, пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю не сообщает. Известно только, что Nissan AD полицейские изъяли у покупателя и передали обратно законному владельцу.

Следователь ОМВД России по Хасанскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru