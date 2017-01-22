В Приморье у жителя Славянки собутыльник угнал автомобиль

Он успел продать Nissan раньше, чем его задержала полиция

В приморском посёлке Славянка местный житель лишился своего Nissan AD стоимостью 150 тысяч рублей. Об угоне он сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району, рассказав полицейским обстоятельства, предшествовавшие хищению.

Выяснилось, что незадолго до угона автомашины мужчина употреблял спиртные напитки в компании со своим знакомым. Он и стал первым подозреваемым в этом деле. Его стражи закона задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. На допросе в отделе полиции 39-летний житель Славянки сознался в содеянном. Оказалось, что знакомый заявителя успел продать похищенное транспортное средство.

С какой целью, а также каким способом подозреваемый похитил автомобиль, пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю не сообщает. Известно только, что Nissan AD полицейские изъяли у покупателя и передали обратно законному владельцу.

Следователь ОМВД России по Хасанскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.