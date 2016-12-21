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Владимир Миклушевский уволил ещё одного ключевого сотрудника

Владимир Миклушевский уволил ещё одного ключевого сотрудника
Губернатор Приморья заявил, что намерен избавляться от недобросовестных чиновников
вчера, 17:53
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня губернатор Владимир Миклушевский подписал приказ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. Чуть позже он прокомментировал это решение в телеэфире краевого канала. Глава Приморья заявил, что будет и впредь избавляться от недобросовестных людей в своей команде.

По словам Владимира Миклушевского, чиновник любого уровня при попытке что-либо украсть неизбежно будет подвергнут наказанию.

«Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники - и региональные, и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.

В последние годы замены в руководящем аппарате администрации Приморского края происходят нередко. Идёт постоянная ротация кадров на топовых позициях. Так, в 2013 году губернатор освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Олега Бубнова из-за халатности врачей в Яковлевском районе. В этом году своей должности лишился ответственный за градостроительство в крае Евгений Добрынин. Владимир Миклушевский принял это решение из-за срыва сроков исполнения его же поручений, данных ещё летом 2014 года. В 2014 году губернатор подписал распоряжение об отставке директора краевого департамента лесного хозяйства Валерия Чиркова. Сменились в 2016 году и руководители департаментов культуры и образования


 
 
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Комментарии
  • Яша  (вчера, 18:07 )

    Кто там вообще работать будет?

  • Я  (вчера, 18:14 )

    Где там работать ? А кто там работал и как ?? Земли купить простому человеку нет возможности , плати две стоимости и земля твоя )) ха ха, почему просто уволил , почему нет уголовных дел ? Корпус Д Снеговая 72 гектара кто отдал СинемуСлону??? Где посадки и конфискации?

  • Малиновый ёж  (вчера, 18:17 )

    Возможно, схема Ежова работает. Уволил. Типа, всё чисто. А потом дело против -экс возбудят.

  • Охотник  (вчера, 18:25 )

    Кто её посадит она бывшая прокурорская.

  • Вася  (вчера, 18:32 )

    она не памятник?

  • Добрыйдоктор Вампесдец  (вчера, 18:39 )

    Сиськи ничотак

  • Злой  (вчера, 18:43 )

    где доказательства? что за тема. украл в тюрьму или нет?

  • Митяй  (вчера, 18:46 )

    И мордашка ничего

  • Free Lancer  (вчера, 18:50 )

    Всю эту Продажную Чиновничью Саранчу и Гниль надо "Чистить" По-Сталински, а не Увольнять. В Китае Коррумпированных Чиновников Стреляют Как Бешеных Собак. И Китай поэтому Развивается. Порядок !!!

  • олений пенис  (вчера, 18:52 )

    Дама хоть куда!С такими данными не пропадет, небось жена к ней приревновала!

  • гы гы  (вчера, 18:53 )

    Что ж это делается а? Бедного губернатора все тотально обманывают, кого не возьмет на работу - потом вором оказывается. Да так гады маскируются, что сразу распознать то и нельзя. Проверяют, проверяют, да проверить не могут. Они гады высвечиваются только на фоне кристальной чистоты руководителя края. Благо он их таки почти сразу раскусывает и увольняет. Они почти даже ничего украсть не успевают. Ну в смысле почти ничего от бюджета остается. Вот я уже почти спокоен за перспективы нашего края. Главное стабильность. Как ничего не происходило, не строилось, не развивалось, так , слава аллаху, и будет. Ура товарисчи.

  • Zz  (вчера, 18:53 )

    Там в любом департаменте начальника можно увольнять за недобросовестность! Департамент лицензирования проверьте- вор на воре, проверьте возросшую недвижимость/автотранспорт с момента вступления в должность.

  • Патологоанатом  (вчера, 19:17 )

    Когда же тебя уволят, ошибка природы.

  • слесарь  (вчера, 19:22 )

    А я бы ей вдул

  • Ну и амбиции  (вчера, 23:33 )

    Не дорос твой вдувальщик , но мечтать не вредно

  • олений пенис  (вчера, 20:28 )

    Делов то, стань вице-губернатором и можешь подкатывать!

  • Саквояж  (вчера, 23:30 )

    Один зам попался - . . . случайность; Второй зам попался - эээээ , опять случайность; Третий зам попался - ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!! и губа сразу за ними вслед.

  • LPF  (сегодня, 00:11 )

    А если Закон принять: чиновникам жалование не платить, так как народ воровитый

  • Володя  (сегодня, 00:13 )

    ". . . борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. . . " - это слова главного коррупционера страны, увольнять всех кто плохо пиарит власть.

  • Читатель  (сегодня, 09:49 )

    Основная задача Миклушевского - все ее уже забыли - декриминализация региона. . . . Поэтому ему "некогда" обращать внимание на ближайшее личное окружение. И поэтому так и получается - никогда такого не было и вот опять. . . А началось все с того, что перший кореш "промухал" как у них из под носа "угнали" Георг Отс". . . Ну что тут скажешь. . . А Соколова никуда не денется. На ней уголовных дел. . . Но поскольку я не очень-то не в теме, знаю только одно. . . и оно оформляется. . .



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