Владимир Миклушевский уволил ещё одного ключевого сотрудника

Сегодня губернатор Владимир Миклушевский подписал приказ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. Чуть позже он прокомментировал это решение в телеэфире краевого канала. Глава Приморья заявил, что будет и впредь избавляться от недобросовестных людей в своей команде.

По словам Владимира Миклушевского, чиновник любого уровня при попытке что-либо украсть неизбежно будет подвергнут наказанию.

«Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники - и региональные, и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.

В последние годы замены в руководящем аппарате администрации Приморского края происходят нередко. Идёт постоянная ротация кадров на топовых позициях. Так, в 2013 году губернатор освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Олега Бубнова из-за халатности врачей в Яковлевском районе. В этом году своей должности лишился ответственный за градостроительство в крае Евгений Добрынин. Владимир Миклушевский принял это решение из-за срыва сроков исполнения его же поручений, данных ещё летом 2014 года. В 2014 году губернатор подписал распоряжение об отставке директора краевого департамента лесного хозяйства Валерия Чиркова. Сменились в 2016 году и руководители департаментов культуры и образования.



