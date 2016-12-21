Губернатор Приморья прокомментировал арест своего заместителя

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Владимир Миклушевский был осторожен в высказываниях
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня приморские журналисты записали комментарий главы Приморья по поводу ареста его заместителя Сергея Сидоренко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Губернатор назвал Сидоренко профессионалом, но право оценивать его деятельность предоставил суду.
Владимир Миклушевский прокомментировал арест своего заместителя Сергея Сидоренко. Его слова приводит пресс-служба краевой администрации. Глава региона воздержался от прямых оценок данного инцидента, предоставив это право суду. «Сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Я хочу подчеркнуть, что вину человека может установить только суд», – заявил Владимир Миклушевский.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что вице-губернатора Сергея Сидоренко утром 21 декабря поместили под домашний арест. Он является подозреваемым по двум статьям – «Покушение на преступление» и «Мошенничество в особо крупном размере». В минувший вторник стало известно, что силовики начали проверку в отношении заместителя губернатора. Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщали никакой официальной информации по делу Сидоренко. Делом чиновника занимаются следователи из Федеральной службы безопасности.
Сидоренко является вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. С 1997 по 2011 год он был депутатом краевого Законодательного собрания, оставаясь там со второго по четвёртый созывы. Нынешнюю должность он занял в 2012 году.
Судя по всему, господин Миклушевский не знакомился с Постановлением ЦК КПСС "О подборе и расстановке кадров в Тамбовской партийной организации". Если бы изучил этот документ, то грамотно подбирал бы и расставлял кадры в подведомственной ему "епархии", а не устраивал чехарду из директоров департаментов и вице-губернаторов. Но , как говорится , не дано.
Господин Миклушевский навострил уши-по ком звонит этот колокол?
Что ж это делается а? Бедного губернатора все тотально обманывают, кого не возьмет на работу - потом вором оказывается. Да так гады маскируются, что сразу распознать то и нельзя. Проверяют, проверяют, да проверить не могут. Они гады высвечиваются только на фоне кристальной чистоты руководителя края. Благо он их таки почти сразу раскусывает и увольняет. Они почти даже ничего украсть не успевают. Ну в смысле почти ничего от бюджета остается. Вот я уже почти спокоен за перспективы нашего края. Главное стабильность. Как ничего не происходило, не строилось, не развивалось, так , слава аллаху, и будет. Ура товарисчи.
Как говорится, БОГ любит троицу! Господин губернатор, стесняюсь спросить, кто следующий?
да там хоть всю команду, жаль дарькин вовремя остался не удел.
Теплоход "Георг Отс" был украден не без помощи губернатора.
Уехал с Приморье 7 лет назад в Питер , а на Родине как был бардак так по накату и идет, на мостах не на воровались, океанариум в тройную цену вышел, а давай Винипуха во власть он меньшее зло чем едросы!