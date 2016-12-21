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Губернатор Приморья прокомментировал арест своего заместителя

Губернатор Приморья прокомментировал арест своего заместителя
Владимир Миклушевский был осторожен в высказываниях
вчера, 17:51
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня приморские журналисты записали комментарий главы Приморья по поводу ареста его заместителя Сергея Сидоренко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Губернатор назвал Сидоренко профессионалом, но право оценивать его деятельность предоставил суду.

Владимир Миклушевский прокомментировал арест своего заместителя Сергея Сидоренко. Его слова приводит пресс-служба краевой администрации. Глава региона воздержался от прямых оценок данного инцидента, предоставив это право суду. «Сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Я хочу подчеркнуть, что вину человека может установить только суд», – заявил Владимир Миклушевский.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что вице-губернатора Сергея Сидоренко утром 21 декабря поместили под домашний арест. Он является подозреваемым по двум статьям – «Покушение на преступление» и «Мошенничество в особо крупном размере». В минувший вторник стало известно, что силовики начали проверку в отношении заместителя губернатора. Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщали никакой официальной информации по делу Сидоренко. Делом чиновника занимаются следователи из Федеральной службы безопасности. 

Сидоренко является вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. С 1997 по 2011 год он был депутатом краевого Законодательного собрания, оставаясь там со второго по четвёртый созывы. Нынешнюю должность он занял в 2012 году.

 
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Комментарии
  • яргенс прагматик  (вчера, 18:12 )

    Судя по всему, господин Миклушевский не знакомился с Постановлением ЦК КПСС "О подборе и расстановке кадров в Тамбовской партийной организации". Если бы изучил этот документ, то грамотно подбирал бы и расставлял кадры в подведомственной ему "епархии", а не устраивал чехарду из директоров департаментов и вице-губернаторов. Но , как говорится , не дано.

  • чудик  (вчера, 18:34 )

    Господин Миклушевский навострил уши-по ком звонит этот колокол?

  • гы гы  (вчера, 19:04 )

    Что ж это делается а? Бедного губернатора все тотально обманывают, кого не возьмет на работу - потом вором оказывается. Да так гады маскируются, что сразу распознать то и нельзя. Проверяют, проверяют, да проверить не могут. Они гады высвечиваются только на фоне кристальной чистоты руководителя края. Благо он их таки почти сразу раскусывает и увольняет. Они почти даже ничего украсть не успевают. Ну в смысле почти ничего от бюджета остается. Вот я уже почти спокоен за перспективы нашего края. Главное стабильность. Как ничего не происходило, не строилось, не развивалось, так , слава аллаху, и будет. Ура товарисчи.

  • ssi  (вчера, 19:37 )

    Как говорится, БОГ любит троицу! Господин губернатор, стесняюсь спросить, кто следующий?

  • приморец  (вчера, 19:48 )

    да там хоть всю команду, жаль дарькин вовремя остался не удел.

  • Комик  (вчера, 19:58 )

    Теплоход "Георг Отс" был украден не без помощи губернатора.

  • Владимир   (сегодня, 01:13 )

    Уехал с Приморье 7 лет назад в Питер , а на Родине как был бардак так по накату и идет, на мостах не на воровались, океанариум в тройную цену вышел, а давай Винипуха во власть он меньшее зло чем едросы!



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