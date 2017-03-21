Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей

Гаражный кооператив «Дельфин» должен очистить от лодочных боксов и примыкающих к ним пирсов водоохранную зону в Первомайском районе Владивостока. Председатель кооператива проигнорировал требование прокуратуры – теперь придётся демонтировать объекты по решению суда, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Сотрудники Первомайской прокуратуры Владивостока во время проверки законности использования береговой полосы на улице Можайской обнаружили более 20 незаконно установленных лодочных гаражных боксов и пирсов. Всё это – на площади почти 1755 квадратных метров, которые считаются водоохраной зоной. Между тем полоса земли вдоль береговой линии предназначена для общего пользования. Ширина такой полосы – 20 метров.

По мнению сотрудников надзорного органа действия кооператива «Дельфин» нарушают права других горожан на свободное использование береговой полосы водного объекта, передвижение и пребывание в ней. Председателю «Дельфина» направили представление об устранении выявленных нарушений, но нужной реакции прокурор не дождалась и обратился в суд.

В итоге решением Первомайского районного суда города Владивостока от 14.03.2017 г. на ГКСМФ «Дельфин» возложена обязанность освободить береговую полосу по адресу Можайская, 5: демонтировать 23 лодочных гаражных бокса, строения на их кровлях, а также вплотную примыкающие к гаражам пирсы.

Судебное решение ещё не вступило в законную силу.