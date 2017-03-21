Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 20:24
Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований
Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
В Хабаровске открыли центр подготовки волонтёров к фестивалю молодёжи
В Хабаровске открыли центр подготовки волонтёров к фестивалю молодёжи
Ольга Тен объяснила, почему нет сцены в хабаровском Дворце творчества
Ольга Тен объяснила, почему нет сцены в хабаровском Дворце творчества
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
сегодня, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
сегодня, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
сегодня, 07:00
Циклонический вихрь принесёт в Приморье снег
вчера, 20:44
Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 21:30
У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 09:54
Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
сегодня, 09:40
Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
сегодня, 09:10
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 11:40
В Хабаровске огонь охватил деревянное летнее кафе

Обсуждаемое
сегодня, 13:45
14

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
сегодня, 09:54
6

Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
вчера, 20:44
4

Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
сегодня, 09:10
4

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 14:50
4

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
сегодня, 09:40
3

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
сегодня, 14:25
3

Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
сегодня, 14:40
3

В Хабаровском крае выберут названия для новых сёл "на гектарах"
сегодня, 18:10
3

Во Владивостоке водителя автобуса наказали за пользование мобильным
сегодня, 18:27
3

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований 5 минут назад
Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых сегодня, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ сегодня, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 301



Система Orphus

Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований

Игоря Пушкарёва оставили под арестом несмотря на отсутствие оснований
Об этом рассказал сам глава Владивостока
5 минут назад
Актуально | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vlc.ru

Игорь Пушкарёв в очередной раз публично раскритиковал позицию следственных органов в расследовании уголовного дела против него.

«В пятницу (17.03.17) Мосгорсуд в очередной раз не прислушался к нашим доводам и оставил под арестом до 30 мая. Интересно то, что сам следователь на заседании суда признал отсутствие доказательств наличия оснований для моего содержания под арестом», - сообщил Пушкарёв.

В качестве аргументов он дословно привёл в пример высказывание следователя, который, отвечая на вопрос адвоката, признал - следствие не может утверждать, что именно Пушкарёв оказывает давление на свидетелей.

Недоумение выразила и адвокат Игоря Пушкарёва Виктория Бурковская. «Ситуация дошла до того, что следователь сам признаёт отсутствие доказательств вмешательства Пушкарёва в ход следствия, однако считает меру пресечения обоснованной. Получается, что из-за собственных недоработок правоохранительных органов вынужден страдать Игорь Сергеевич, вину которого ещё нужно доказать», - отметила адвокат.

Однако ни аргументы защиты, ни отсутствие доводов со стороны обвинения не отразились на итоговом решении суда.

В конечном счёте Пушкарёв также отметил, что ему по-прежнему не понятны причины содержания под арестом. «Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям? Мера пресечения всегда была направлена на помощь правосудию, однако в последнее время это становится способом давления на человека», - заявил Пушкарёв.

Отметим, что сам глава города был уверен в подобном исходе. «Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам», - писал Пушкарёв в социальных сетях.

Уголовное дело против Игоря Пушкарёва было возбуждено 1 июня 2016 года по статьям злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. По версии следствия мэр Владивостока нарушил закон при организации государственных закупок в период с 2009 по 2014 годы, что хронологически совпало с подготовкой к саммиту АТЭС.

Первоначально следствие подозревало, что Игорь Пушкарёв покупал через муниципальное предприятие строительные материалы по завышенным ценам у компании своих родственников. Однако, как стало известно из последних заседаний по делу, экспертизы показали - стройматериалы приобретались по заниженным ценам. Кроме того, защита Пушкарёва неоднократно отмечала, что в 2016 году компания «Востокцемент» простила долг МУПВ «Дороги Владивостока» на общую сумму 962 миллиона рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru