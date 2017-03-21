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В приморском бараке уместились 47 гастарбайтеров

В приморском бараке уместились 47 гастарбайтеров
Полицейские и сотрудники ФСБ положили конец прописке нелегалов
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморском крае правоохранительные органы обнаружили ещё одну «резиновую квартиру» - точнее, дом барачного типа. Владелица прописала там 47 иностранных граждан. При этом, как оказалось, квадратные метры уже не пригодны для проживания.

Пресс–служба отдела МВД России по городу Уссурийску сообщила о предстоящем судебном процессе над местной жительницей, которая прописала в старом бараке почти полсотни приезжих. Речь идёт о гражданах Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении и Киргизии.

30-летняя обвиняемая уже имеет судимость. На этот раз занималась нарушением закона с августа прошлого года по февраль нынешнего. Сотрудники полиции и УФСБ России  по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории России.  

Стражи порядка к этому дню завершили расследование уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, доказав причастность обвиняемой к совершению преступления. Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Уссурийска грозит лишение свободы на срок до трёх лет. По той же статье проходила её землячка, прописавшая у себя в квартире 307 мигрантов из Средней Азии и 49 россиян.

 
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