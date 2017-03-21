В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли

После проверки аварийных участков трассы Владивосток – Находка губернатор сделал заявление по ситуации с угольной пылью. Этой проблеме в Находке, обострившейся в начале 2017 года, РИА «Восток-Медиа» ранее посвятило серию публикаций.

Сегодня, 21 марта, во время командировки по Приморскому краю губернатор Владимир Миклушевский осмотрел перегрузочные комплексы порта Находка, занимающиеся перевалкой угля в городской черте. Глава региона проинспектировал работу компаний «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», «Терминал Астафьева» и «Порт Восточные Ворота – Приморский завод».

Находившиеся там же представители Роспотребнадзора отметили: меры, принятые в феврале, уже приносят результаты – по итогам мартовских исследований в пробах атмосферного воздуха не выявлено превышения допустимых норм содержания вредных веществ. Тем не менее, считает Миклушевский, замеры необходимо проводить значительно чаще.

«Для этого в границах санитарно-защитной зоны будет установлена автоматическая система контроля. Она должна работать круглосуточно. Некоторые стивидоры начинают хитрить и приостанавливают погрузку угля на время визита представителей власти или переваливают груз в ночное время. Я готов направлять своих представителей круглосуточно. Мы будем настойчивы, заставим стивидоров соблюдать технологический процесс и доведем начатое до конца. Если компания не обеспечит соответствующих мер, ее работа автоматически будет приостановлена. Я здесь для того, чтобы решить проблему окончательно, и буду заниматься этим лично», – заявил губернатор.

В решении проблемы будут участвовать и городская администрация.

«Ситуация на терминалах где-то лучше, где-то хуже, но прилегающая территория везде захламлена одинаково сильно. Город, покрытый угольной пылью, неопрятен, некомфортен и непригоден для жизни. Необходимо обеспечить экологическую безопасность горожан, а также разработать комплексную программу - и городские власти, и стивидорные компании должны принять в ней участие, в озеленении, в уборке улиц. Одна компания уже приобрела для Находки уборочную машину, призываю другие компании последовать этому примеру», – добавил губернатор Приморья.











