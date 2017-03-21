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Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
Участники акции "Он вам не Димон" намерены собраться, несмотря на запрет властей
11 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Организаторы антикоррупционного митинга во Владивостоке намерены провести акцию, несмотря на то, что власти отклонили заявку. По словам депутата Юрия Кучина, уведомление о запрете митинга пришло слишком поздно. В администрации Приморья утверждают, что депутат попросту прятался от получения уведомления. При этом вместо митинга там собираются провести неизвестное мероприятие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский департамент внутренней политики отклонил заявку на проведение антикоррупционного митинга во Владивостоке. Мероприятие под лозунгом «Он вам не Димон» планируется провести 26 марта. Организатор акции – депутат владивостокской думы Юрий Кучин – подавал заявки на проведение митинга сразу в трёх местах. Это Жариковский (Дальзаводской) сквер, сквер возле театра им. Горького и Вокзальная площадь. На первые две «заявки» чиновники быстро ответили отказом. А вот о решении по поводу Вокзальной площади до сегодняшнего дня не было никакой информации. По словам Юрия Кучина, его никто не уведомил о согласовании акции или об отказе в этом. «Сегодня мне позвонили из департамента внутренней политики приморской администрации. Сообщили, что в согласовании митинга возле памятника Ленину в районе вокзала отказано. Якобы город собирается проводить там какое-то мероприятие. Но такой ответ нужно было давать вчера! По закону, если через три дня власти не вынесли решения по поводу мероприятия, оно считается согласованным», - рассказал депутат корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Впрочем, приморские чиновники заявляют: Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления. «Ему пытались вчера передать уведомление об отказе по факсу, но он отказывался его принимать. На связь он не выходил. По всей видимости, это какая-то уловка. Кучин просто пытается провести выгодный ему митинг, несмотря ни на что», - сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Как объяснили в «белом доме», в день проведения акции на Вокзальной площади будет проходить какое-то городское мероприятие. Какое именно – так и осталось загадкой. В мэрии Владивостока такой информацией не располагают. О том, что именно будет проходить на привокзальной площади Владивостока взамен митинга, как выяснилось, знает только директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич. Однако он в данный момент находится в отъезде и связаться с ним невозможно.  

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что поводом для антикоррупционного митинга стал выход фильма «Он вам не Димон», который снял Фонд борьбы с коррупцией. Цель мероприятия – добиться реакции правоохранительных органов на факты, приведённые в фильме. Подобные акции должны пройти 26 марта по всей стране. Впрочем, во многих городах подобные митинги уже «завернули». 

 
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