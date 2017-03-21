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Во Владивостоке водителя автобуса наказали за пользование мобильным

Во Владивостоке водителя автобуса наказали за пользование мобильным
Тем, кто хочет пожаловаться, власти назвали специальный электронный адрес
28 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Очередная проверка городского пассажирского транспорта показала: водители автобусов во Владивостоке продолжают во время работы общаться по телефону. Сотрудники мэрии просят горожан сообщать о подобных и других случаях нарушений.

Во время мониторинга движения автобусов в приморской столице проверяющие обратили внимание на водителя автобуса с государственным номером М 537 ЕЕ. Он шёл маршруту № 54а Луговая - Центр - Баляева – Луговая. По словам работников городского управления транспорта, на участке между остановками «Покровский парк» и «Площадь Баляева» шофёр разговаривал по мобильному телефону, при этом держал его в руках во время движения.  

Таким образом, поясняет пресс-служба администрации, водитель автобуса допустил сразу два нарушения: пункта 2.7 постановления правительства России от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» и пункта 2.3.23 договора, заключённого компанией «ДВ-ТрансСети» с мэрией в прошлом году. Теперь руководитель компании заплатит за своего подчинённого штраф 8 тысяч рублей.

На этой неделе РИА «Восток-Медиа» также сообщало о проблеме долгих стоянок автобусов на остановках – власти дали компаниям-перевозчикам месяц на исправление ситуации.

Проверки общественного транспорта Владивостока проходят в ежедневном режиме. О нарушениях со стороны водителей также можно сообщать по адресу: transport@vlc.ru.

 
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