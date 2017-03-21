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В дирекцию нацпарка "Бикин" войдут представители коренных народов

В дирекцию нацпарка "Бикин" войдут представители коренных народов
Сегодня в штате уже трудятся около 50 удэгейцев
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня на заседании Совета по межнациональным отношениям Приморского края шла речь о формировании дирекции национального парка «Бикин», о создании которого РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало.  Устав дирекции изначально предполагал создание специального совета из представителей коренных народностей.  Удэгейцам, проживающим в этих местах, оставили право посещать территорию нацпарка беспрепятственно и даже охотиться на ней. Однако совет при нацпарке получал право распределять охотничьи участки, определять «священные» урочища и выбирать места для создания инфраструктуры аборигенного туризма.

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Приморского края заместитель директора национального парка «Бикин» Галина Петрова рассказала, что в штате  учреждения уже сейчас трудятся около 50 представителей коренных малочисленных народов. Трое из них занимают должности заместителей директора. Остальные занимаются охраной и мониторингом природных ресурсов. Кроме того, на базе учреждения функционирует сувенирная мастерская, а также детский творческий коллектив. В планах администрации парка также продвинуть бренд Бикина на туристическом рынке, сделать его интересным для жителей и гостей региона.

Вице-губернатор Игорь Степаненко подчеркнул, что взаимодействие с коренными малочисленными народами региона, а также развитие национального парка находятся под пристальным внимаем краевой администрации.

 
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