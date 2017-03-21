Администрация Владивостока представила геоинформационный портал

Он содержит информацию о стройках и действующих объектах, в том числе относящихся к порто-франко

Во Владивостоке разработан новый геоинформационный портал - maps.vlc.ru. Им занимаются специалисты управления градостроительства и архитектуры, сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

Новая страница появилась в Интернете в целях повышения открытости органов власти. На сайте отображена следующая информация: места осуществления земляных работ (ордера) и земельного контроля; схема размещения нестационарных торговых объектов; места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток; места строительства зданий, строений, сооружений.

«Изначально карта была задумана в помощь специалистам администрации города. Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих», - рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова

По её словам, данные на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляются ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.

Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.