В общественный совет при думе войдут педагоги дошкольного образования

Председатель думы Владивостока Елена Новицкая приняла участие в выездном совещании, которое прошло на базе детского сада № 145. Представители администрации города, портала «ВладМама», педагоги обсудили вопросы развития дошкольного образования, создания необходимых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят с ограничениями по здоровью создаются специальные группы. С первого сентября 2014-го такие группы открыты в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока: в Центре развития ребёнка № 29; детском саду № 121; Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на улице Толстого. Также полностью адаптирован для детей с задержкой психического развития Центр развития ребёнка – детский сад № 145, расположенный на улице Луговой, 61.





Как рассказала заведующая детским садом № 145 Людмила Канкина, детям, испытывающим трудности в усвоении общеобразовательной программы дошкольного образования, предоставляется помощь квалифицированных специалистов.

«В нашем учреждении созданы и оборудованы группы для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать детский сад на общих основаниях. С детьми работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели детского сада, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Мы наблюдаем хорошую динамику», – прокомментировала Людмила Канкина.

«Развитие образования в городе Владивостоке – это на сегодняшний день приоритетное направление, которым занимаются депутаты думы и администрация Владивостока. Наибольший объём бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию программы «Развитие образования города Владивостока» – 5,82 миллиарда рублей, или 68 % от программных расходов бюджета, – прокомментировала председатель думы Владивостока Елена Новицкая. – От уровня, качества и доступности образования зависит будущее города Владивостока. Сегодня мы создаём общественный совет, в который войдут представители общественных организаций, занимающиеся дошкольным образованием, представители экспертного сообщества – руководители детских садов, представители родительских комитетов. Такая форма работы с родителями имеет мультипликативный эффект».



