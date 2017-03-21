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С 25 марта приморских дачников на Соловей-Ключ начнёт возить автобус

С 25 марта приморских дачников на Соловей-Ключ начнёт возить автобус
Маршруты будут начинаться от Луговой, Окатовой, Семёновской и бухты Тихой
только что
Общество | Приморский край
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Фото: murom-autozap.ru

В ближайшие выходные в столице Приморья вновь выйдут на маршруты «дачные» автобусы», курсирующие из разных районов Владивостока к садовым товариществам в районе Соловей-Ключа.

Уже 25 марта рейсы начнут выполнять автобусы на маршрутах №№ 103, 104 и 105. Как сообщили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, автобус № 104 будет ходить от бухты Тихой до остановки «10-й километр» и обратно. Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным. Отправление с остановки «Бухта Тихая» – 7:25; 13:40, «10-й километр» – 9:55; 16:30.

Также 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно начнёт ходить автобус № 105  по маршруту «Площадь Семёновская – 10-й километр – площадь Семёновская». Отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 6.10; 10.20; 14.50, с остановки «10-й километр» – 8:00; 12:40; 17:20. С 21 апреля с пятницы по воскресенье отправление с остановки «Площадь Семеновская» – 9:00; 13:20; 17:40, «10-й километр» – 11:20; 15:30; 19:40.

1 и 2 апреля, с 8 апреля в ежедневном режиме дачники смогут воспользоваться маршрутом № 103, стартующим с площади Луговая и так же имеющим конечным пунктом  10-й километр. Отправление с остановки «Площадь Луговая» – 6:30; 11:15; 16:00, обратный рейс с остановки  «10-й километр» будет выполняться в 8:30; 13:30; 18:20.

6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая ежедневно будет выполняться рейс по маршруту № 108 с площади Окатовой на 10-й километр и обратно. Отправление с остановки «Площадь Окатовая» – 8:00; 15:00, с остановки «10-й километр» – 10:30; 17:50.

 
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