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Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона

Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
На 32 километра выделено 400 миллионов рублей
11 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Самые повреждённые участки трассы Владивосток – Находка департамент транспорта и дорожного хозяйства региона отремонтирует до начала пляжного сезона. Дорогу в Фокино специалисты приведут в порядок к концу июля. Всего в этом году рабочие за 400 миллионов рублей отремонтируют 32 километра на данном маршруте, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта, во время поездки губернатора Приморья Владимира Миклушевского в Находку. Глава края по пути остановился на одном из самых проблемных участков –  городе Фокино. Губернатор остался недоволен отвратительным состоянием центральной улицы Фокино. Он заявил, что аварийный участок нужно отремонтировать до начала пиковых нагрузок.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, проектно-сметная документация по данному участку протяжённостью 3 километра проходит согласование. В ближайшее время пройдут торги, а ремонт в Фокино завершится к концу июля. Всего же на этой трассе в 2017 году рабочие отремонтируют 32 километра. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено около 400 миллионов рублей.

Руководитель департамента объяснил «преждевременное разрушение дорожной одежды» большой интенсивностью движения. В сутки через эту дорогу проходит 15 тысяч единиц техники, при этом около 14 % из них – автопоезда и тяжёлые грузовики.

Ранее РИА «Восток-Медиа»  сообщало о том, что суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки. Специалисты выяснили, что маршрут до порта Восточный не безопасен для местных жителей. Часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в 2017 году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».

 
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