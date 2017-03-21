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Он вам не Димон: приморцы поддержат борцов с коррупцией по всей России

Он вам не Димон: приморцы поддержат борцов с коррупцией по всей России
На выходных во Владивостоке состоится митинг
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморская столица присоединится к числу городов, в которых пройдут антикоррупционные митинги. Мероприятие состоится на вокзальной площади Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке собираются провести митинг против коррупции в высших эшелонах власти. Поводом для мероприятия стал выход фильма «Он вам не Димон», который снял Фонд борьбы с коррупцией. Подобные акции должны пройти по всей стране 26 марта. Столица Приморья не станет исключением. Организатором антикоррупционного митинга во Владивостоке стал депутат городской думы Юрий Кучин. Он рассказал, что цель мероприятия – добиться реакции правоохранительных органов на факты, приведённые в фильме про премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Мы считаем, что доводы, изложенные авторами фильма, выглядят убедительно. При этом чиновники как будто проигнорировали их. Мы хотим услышать ясные ответы на возникшие у людей вопросы», - рассказал депутат корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Юрий Кучин подал заявки на проведение митинга сразу в трёх местах – Жариковском (Дальзаводском) сквере, сквере возле театра имени Максима Горького и на вокзальной площади. По двум из них уже пришли отказы. Власти апеллировали к тому, что эти площадки находятся рядом с социально значимыми объектами. «Нам сообщили, что возле Жариковского сквера находится поликлиника, и митинг будет мешать её работе. Хотя в воскресенье она всё равно закрыта. Кроме того, акция якобы может мешать работе театра. При этом раньше мэрия без проблем одобряла проведение там различный акций», - пояснил Кучин. По его мнению, эти причины для отказов являются надуманными. Однако городские власти не дали никакого ответа по поводу проведения митинга на привокзальной площади. Юрий Кучин отметил, что, по мнению Верховного суда, митинг теперь можно считать согласованным. Заявление депутат подавал еще 15 марта, то есть неделю назад. 

Сколько людей присоединится к акции, пока остаётся под вопросом. В первоначальном запросе организаторы указали 50 человек. Впрочем, собеседник агентства объяснил, что именно из-за небольшого количества участников чиновники и не стали отказывать в проведении мероприятия. Сам Юрий Кучин ожидает увидеть несколько сотен горожан. Опасаются участники акции и различных провокаторов, из-за которых их могут «повязать».

Стоит отметить, что многие коллеги Юрия Кучина относятся к запланированной акции двояко. Прежде всего, из-за неоднозначности фигуры автора фильма «Он вам не Димон». Своим мнением по этому поводу поделился депутат Андрей Галицких. «Конечно, на митинге пойдёт речь о важной проблеме – коррупции. Однако её не решить уличными демонстрациями, она проникла в систему власти. Нужно изменить саму систему. Вопрос в том, стоит ли кто-то за авторами фильма. Хорошо, если господин Навальный действительно честный правдоруб, но ведь всё может оказаться совсем не так», - считает народный избранник.

Как сообщили "Новые Известия", официальной реакции на обвинения, озвученные в фильме, не последовало. Правда, если не считать за таковые заявления пресс-секретаря премьер-министра о том, что "комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа бессмысленно".

 
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