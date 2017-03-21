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В Приморье проверят готовность районов к паводкам

В Приморье проверят готовность районов к паводкам
95 водных объектов в 16 муниципалитетах нуждались в ремонте
только что
Экология | Приморский край
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Фото: primgazeta.ru

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил сотрудникам департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды до конца марта проверить готовность гидротехнических сооружений края к весеннему половодью. В администрации края уже прошло совещание по противопаводковым мероприятиям.  

Как доложила заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорец, всего в крае требовалось выполнить работы на 95 водных объектах и гидротехнических сооружениях. В 11 муниципалитетах такую работу провели. Она включала расчистку русел и берегоукрепление, восстановление и ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

«Аварийно-восстановительные работы необходимо провести еще в восьми муниципалитетах края: Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Лазовском Партизанском районах, а также в Дальнегорском и Дальнереченском городских округах. В Ольгинском районе необходимо возвести временную насыпь на реке Милоградовка, капитальное сооружение сейчас проектируется. Работы на гидротехнических сооружениях не завершены еще в Шкотовском, Чугуевском районах, закончить до 1 апреля планируется в Красноармейском», – отметила замглавы департамента.

В плановом порядке выполнены работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты поселка Терней. В текущем году также запланированы работы по расчистке и дноуглублению рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный в Партизанском районе, рек Кулешовка и Спасовка в Спасском городском округе, ручьев Калугин, Ближний и Масленников для защиты села Кокшаровка в Чугуевском районе. В этом году завершат строительство дамбы в селе Новомихайловка.

Департамент подготовил проекты на получение федеральных субсидий в размере 168 миллионов рублей по шести объектам, расположенным в зоне подтопления. В этом году планируется завершить проектирование защитных сооружений для села Милоградово в Ольгинском районе, поселка Шумный в Чугуевском районе и Дальнегорска.

 
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