В Приморье посадили главаря "чёрных лесорубов"

В Приморье лидер банды «чёрных лесорубов» сядет на 5 лет и 3 месяца и компенсирует нанесённый экологический ущерб. Суд удовлетворил иск о взыскании с него более 11 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в Дальнереченске завершилось рассмотрение дела в отношении организатора группы, специализирующейся на незаконной рубке лесных насаждений.

Следствие установило, что с 2014 по 2015 год жители Дальнереченского района занимались незаконной заготовкой древесины в промышленных масштабах. «Чёрные лесорубы» уничтожали деревья породы ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр на территории Зимниковского лесничества и продавали за границу. Экологический ущерб от их незаконной деятельности превысил 11 миллионов рублей.

Главарь банды обеспечивал соучастников транспортом, топливом, едой, средствами связи, а также занимался организацией погрузки и вывоза незаконно заготовленной древесины.

Следователи УМВД России по Приморскому краю доказали вину главаря банды в незаконной рубке лесных насаждений. Суд назначил ему 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, организатору предстоит выплатить 11 миллионов и 296 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого экологического ущерба.

Уголовное дело в отношении остальных членов группы выделено в отдельное производство.