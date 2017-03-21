Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше

Среднемесячное жалованье чиновника в Приморском крае по итогам 2016 года составило около 61 тысячи рублей. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на официальное сообщение территориального органа Федеральной службы государственной статистики. В то же время численность работников гос- и муниципального аппарата снизилась на несколько сотен человек.

Как сегодня сообщила заместитель руководителя Приморскстата Наталья Баукова, к 2017 году численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье составила 33,1 тысячу человек. Штаты укомплектованы на 91,5 %. За год численность чиновников всех рангов уменьшилась на 338 персон.

В среднем в месяц каждому работнику начислялась зарплата в 60,8 тысяч рублей. Это выше среднекраевого уровня в 1,7 раза. Причём представители федеральных органов власти в Приморье в среднем получают 63,4 тысячи рублей, «краевики», – 51,4 тысячи.

Большинство из почти 5 тысяч работников местного самоуправления составляют муниципальные служащие. В течение года им стабильно платили жалованье – 44,6 тысяч рублей в месяц. Зарплата существенно отличается в разных муниципалитетах. Так, в Дальнереченске она составляет в среднем 21 тысячу рублей, а во Владивостоке – до 59 000.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о других любопытных исследованиях Приморскстата. В частности, о том, что продолжительность жизни у приморочек недотягивает и до 75 лет.