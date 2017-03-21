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В Приморье сотрудники ГИБДД не дадут водителям расслабиться

В Приморье сотрудники ГИБДД не дадут водителям расслабиться
Особое внимание - перевозке детей
28 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: kingisepp.ru

Представители Госавтоинспекции Приморья проведут массовые проверки водителей. Нынешняя акция приурочена к началу весенних каникул, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 марта, в Приморье пройдёт тотальная ревизия водителей. Сотрудники Госавтоинспекции в первую очередь выяснят: насколько безопасно автолюбители перевозят несовершеннолетних пассажиров.

По данным управления ГИБДД по Приморскому краю, только в январе и феврале 2017 года зарегистрировано 45 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 25 с участием детей-пассажиров. 1 ребёнок погиб, 34 - травмировано. В 8 случаях были нарушения правила перевозки детей и подростков.

Всего с начала года выявлено почти 3 тысячи нарушений в данной сфере. «Это довольно тревожный показатель, особенно с учётом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно. На сегодняшний день штраф за несоблюдение данных требований составляет 3000 рублей», - подчеркнули в пресс-службе управления.

По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии начала весенних каникул, станет очередным напоминанием для автомобилистов.

 
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