Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова обвинили в мошенничестве

По версии следствия, он воровал деньги, предназначенные для детей-спортсменов

Гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову предъявили обвинение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества.

Приморские следователи предъявили официальное обвинение гендиректору ХК «Адмирал», политтехнологу Илье Спокойнову (Митькину). Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества по предварительному сговору. По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов присвоил бюджетные деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». Он действовал не один и привлёк к выполнению преступной схемы ещё несколько человек. В их карманах осели 62,5 миллиона рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортплощадок.

Силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. После этого опального политтехнолога поместили в следственный изолятор.