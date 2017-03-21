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Циклонический вихрь принесёт в Приморье снег

Циклонический вихрь принесёт в Приморье снег
Осадки ослабнут только в конце недели
полчаса назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморцы ещё почувствуют отголоски зимы на этой неделе – в крае возможны осадки в виде снега и дождя. Всю неделю в регионе будет властвовать неустойчивая погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 марта, погоду в Приморье определяют  атмосферные фронтальные разделы. По информации портала «Примпогода», в течение дня по краю возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. При северо-западном умеренном ветре температура воздуха составит 0... +10 градусов.

Во Владивостоке во вторник днём осадков не ожидается. Дождь со снегом может пойти вечером. Сильный ветер подует с севера и северо-запада. При этом столбик термометра остановится на +6... +8 градусах.

Между тем, уверяют приморские синоптики, всю неделю в крае будет царить неустойчивая погода. В середине недели над Приморьем пройдёт высотный циклонический вихрь, который вызовет в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Во второй половине рабочей недели ожидается рост атмосферного давления, и осадки начнут ослабевать.

В четверг небольшие осадки сохранятся местами, а пятницу прекратятся вовсе. Температурный фон резко меняться не будет и составит от +1 до +8 градусов, на юге – от +9 до +12 градусов. 

 
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