Предполагаемый пособник Игоря Пушкарёва просидит за решёткой всю весну

Предполагаемому пособнику Игоря Пушкарёва – Андрею Лушникову – вновь продлили срок содержания под стражей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Он просидит под замком до конца мая.

Сегодня в Басманном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На нём рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для двух основных фигурантов дела – самого Игоря Сергеевича и предполагаемого подельника, директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Вопрос о мере пресечения для Лушникова решался первым. Сторона обвинения попросила продлить ему срок заключения на три месяца. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что суд удовлетворил их ходатайство. Лушников просидит в СИЗО всю весну – до 30 мая.

На этот же срок ранее продлили арест брату Игоря Пушкарёва – Андрею. 17 февраля ему продлили срок домашнего ареста до конца мая.

Сейчас в Басманном суде будут решать, продлевать ли меру пресечения Игорю Пушкарёву. Заседание по делу владивостокского мэра только что началось.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Однако предполагаемый соучастник - Лушников - признался, что Игорь Сергеевич платил ему. Дело Пушкарёва стало первым звеном целой цепи громких арестов в Приморье. За каких-то полгода силовики задержали приморского вице-губернатора Сидоренко, мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, гендиректора ХК «Адмирал» Илью Спокойнова и заместителя начальника приморского УМВД Илью Шамратова.