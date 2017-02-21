Приморью добавили федеральных денег на социально значимые программы

Сегодня стало известно, что доходная часть бюджета Приморского края в этом году увеличится на 3,2 миллиарда рублей за счёт поступлений из федерального бюджета. Федеральные деньги будут направлены на реализацию целевых и социально значимых госпрограмм – обеспечение доступной среды для инвалидов, помощь многодетным родителям, детям-сиротам, развитие здравоохранения и другие.

Исполняющая обязанности директора департамента финансов Приморья Наталья Снитко сегодня представила корректировку бюджета краевым депутатам. Она рассказала, что 608 миллионов рублей предусмотрены на ежемесячную денежную выплату за третьего (последующего) ребёнка, 625 миллионов – на реализацию мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги», 277 миллионов – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 98 миллионов – на обеспечение «Доступной среды», 36 миллионов – на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и другие. 381 миллион рублей – новая субсидия, направленная на формирование современной городской среды.

Почти 21 миллион рублей направили на реализацию федеральных целевых программ. Добавились деньги на реализацию мероприятий программы переселения соотечественников, поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обеспечение лекарствами льготников, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и другие мероприятия.

Наталья Снитко подчеркнула, что в новом проекте расхода бюджета предусмотрены субсидии организациям горно-металлургической промышленности и гранты юридическим лицам на реализацию проектов в области кинематографии. Таких статей расходов раньше не было.

«Увеличены уже действующие субсидии: 27,5 миллиона рублей – на строительство посадочных площадок, 333 миллиона – на ликвидацию последствия тайфуна, в том числе выплаты гражданам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания, на строительство школы в посёлке Светлая Тернейского района и восстановительные работы в школах сёл Барабаш и Занадворовка, работу восстановительных бригад. 20 миллионов рублей федеральных средств выделено на строительство инженерной защиты гидротехнических сооружений в сёлах Рощино и Новомихайловка», – сообщила она.

Бюджетные ассигнования также увеличены департаменту земельных и имущественных отношений на реализацию закона о дальневосточном гектаре, на содержание многофункциональных центров на территории края, на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Ещё 45 миллионов рублей направят на мероприятия по обеспечению сплошного мониторинга беременных женщин и обеспечение деятельности краевой станции переливания крови.

Комитет по бюджетной политике края одобрил проект поправок в трёх чтениях.