В двух городах Приморья прогремит праздничный салют

За два дня до празднования 23 февраля стало известно время салюта во Владивостоке и Уссурийске, который организуют служащие Восточного военного округа. Залпы артиллерийских орудий поставят финальную точку в праздновании.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, в честь 23 февраля специализированная группа военно-морской пехоты произведёт 30 залпов у Владивостокской крепости - с помощью двух салютных установок. Это случится в 22:00.

Праздничные залпы прогремят не только в краевой столице - Городе воинской славы, но и в Уссурийске. Там базируется 305-я артиллерийская Гумбиненская Краснознаменная бригада. Салютовать будут в районе Северного городка также в 22 часа.

На Дальнем Востоке праздничные вечерние залпы ожидаются и в Хабаровске, Белогорске, Южно-Сахалинске.

Начнутся мероприятия 23 февраля с торжественной части. Во Владивостоке чиновники, военные и общественность возложат венки, цветы к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота и к стеле «Город воинской славы». Это почётное звание присвоено в 2010 году. Днём на центральной площади будет организована выставка военной техники, угощение солдатской кашей и выступление силача Ивана Савкина.