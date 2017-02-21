Авторынок Приморья - 2016: названы самые продаваемые машины в крае

В 2016 году в Приморском крае продано 108 350 автомобилей. Самой популярной подержанной моделью авто стала Toyota Corolla, а новой – Toyota RAV4. Такую информацию редакции РИА «Восток-Медиа» предоставило аналитическое агентство «Автостат».

За прошедший год продажи новых автомобилей сократились на 7,4 % до 4660 штук. При этом годом ранее в Приморье было продано 5030 новых машин. Продажи в основном сегменте регионального авторынка – вторичном – напротив, увеличились на 7,7 %. За 2016 года в регионе продано 103 690 подержанных машин, в то время как в 2015-м – 96 270 штук.

Абсолютным лидером как первичного, так и вторичного рынка Приморья остаются автомобили Toyota. В прошлом году в регионе продано 1580 новых и 51 180 подержанных авто этой фирмы. В тройку лидеров среди новых также вошли Lexus и Nissan, а среди подержанных – Nissan и Honda.

В топ-10 самых продаваемых на первичном рынке моделей по итогам 2016 года Toyota заняла три первые строчки: Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. На рынке подержанных автомобилей в десятку популярных вошли сразу 8 моделей - Corolla, Prius, Mark, Land Cruiser Prado, Vitz, Land Cruiser, Crown и Corona.

В топ-10 самых продаваемых новых машин, кроме названных, попали Lexus NX, Lexus LX, Hyundai Solaris, Lexus RX, Nissan X-trail, Uaz Patriot и Nissan Terrano. В числе активно продаваемых подержанных авто оказались также Honda Fit и Subaru Forester.

Безоговорочным лидером по продажам среди новых авто стала Toyota RAV4 – 510 штук за год, что на 50 % выше, чем в предыдущем году. Самой популярной подержанной моделью стала Toyota Corolla, в прошлом году в регионе было продано 6170 таких машин, что на 30 больше, чем в 2015-м.

Кроме того, по данным Национального бюро кредитных историй, в Приморье сократилась доля просрочки к общему объёму автокредитов в 2016 году. Если ещё в начале прошлого года она составляла 11,4 %, то уже в 2017-м равна 11,1 %.