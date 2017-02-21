Во Владивостоке проверили, как оформлена земля в скверах и парках

В столице Приморья началась систематизация данных о статусе городских скверов и парков. Выяснение их принадлежности станет первым этапом борьбы с точечной застройкой, которую начали городские и краевые власти. Промежуточные итоги мониторинга зелёных зон стали предметом обсуждения на сегодняшнем совещании под руководством куратора Владивостока, вице-губернатора Алексея Сухова.

По словам начальника управления градостроительства Владивостока Аллы Шестериковой, её сотрудники проверили 76 скверов города. Земельные участки оформлены в 61-м случае, ещё в 15 случаях документы оформляются. Что касается парков и лесных зон, таких объектов в городе 359. 118 из них находятся в собственности третьих лиц, в 122 случаях собственность не разграничена.

Алексей Сухов отметил, что необходимо провести проверку всех участков, находящихся в собственности на предмет целевого использования земли и поручил управлению градостроительства Владивостока подготовить план по оформлению в муниципальную собственность оставшихся земельных участков под скверами.

Свежими поводами для приведения градостроительных планов в порядок послужили резонансные истории со стройкой на месте сквера по улице Бестужева и самостроем в Почтовом переулке возле дома Элеоноры Прей – общественность и власти отстаивали памятник истории в судах несколько лет.